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11:40, 30 июля 2024Россия

Доброволец рассказал о поисках найденной в болоте под Архангельском двухлетней девочки

Доброволец Дегтев: под Архангельском двухлетнюю девочку искали у болота два часа

Фото: ГУ МЧС по Архангельской области

Двухлетнюю девочку из Архангельской области, которую нашли ночью более чем в километре от дома, искали по окраинам болота в течение двух часов. Об этом рассказал местный житель Александр Дегтев, который впервые участвовал в поисках как доброволец. Его слова приводит 29.ru.

По его словам, сначала спасатели спутали крик ребенка и журавлей. Специалисты звали ребенка по имени и ждали ответа.

«Услышали стон, остановились. Хотя нас направляли далее прочесывать местность совершенно в другую сторону, мы остались на одном месте и где-то два часа по окраинам болота, по лесу, наверное, три с половиной километра до сантиметра все обыскивали», — рассказал мужчина.

Впоследствии те, кто искал девочку, услышали крик «мама», однако затем ребенок не подавал голоса два часа. Во время поисков волонтеры и спасатели были по пояс в трясине, но продолжали спасательную операцию. Девочку нашли обессиленной в трясине — когда ее взяли на руки, она постоянно теряла сознание. Местный житель полагает, что ребенок мог добраться до болота по лесной дороге, где ездят болотоходы.

Двухлетний ребенок пропал в Архангельской области в воскресенье, 28 июля. Ее нашли на следующие сутки ночью. По данным местных СМИ, девочка гуляла во дворе дома, после чего родители потеряли ребенка из виду. Как рассказал губернатор Александр Цыбульский, девочка после случившегося находится в реанимации, вскоре ее переведут в обычную палату.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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