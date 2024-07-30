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14:25, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Дурову предрекли проблемы после рассказа о 100 детях

Юрист Хаминский заявил, что матери биологических детей Дурова могут подать в суд

Фото: Albert Gea / Reuters

Если основатель Telegram Павел Дуров, ранее рассказавший о своем опыте донорства спермы и о том, что у него более 100 биологических детей, опубликует данные своей ДНК, он может столкнуться с судебными исками. Проблемы предпринимателю в разговоре с РИА Новости предрек юрист Александр Хаминский.

Как сообщил Хаминский, теоретически после того, как Дуров обнародует данные своей ДНК, воспользовавшиеся его спермой женщины смогут подать против него иски. «Среди сотни счастливых женщин наверняка найдется несколько десятков, которые станут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а после случайного полового контакта с предпринимателем», — счел эксперт.

Юрист также оценил слова Дурова о том, что 15 лет назад он стал донором спермы для своего друга. По мнению Хаминского, эта ситуация также несет риски для бизнесмена, поскольку его могут признать юридическим родителем. «Но нужно подробно оценивать документы, которыми оформлялась процедура», — уточняется в публикации.

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Павел Дуров ранее заявил, что благодаря донорству спермы он стал биологическим отцом более 100 детей. Бизнесмен утверждает, что изначально выступил в качестве донора спермы по просьбе друга, после чего руководитель клиники попросил его сдавать больше материала. Основатель Telegram также сообщил о планах открыть код своей ДНК, чтобы его биологические дети могли легче найти друг друга.

Перед этим подруга Дурова, петербурженка Ирина Болгар заявила, что родила от него двух сыновей и дочь. По ее словам, обнародовать эту информацию ее попросили дети. Сам предприниматель эту информацию не прокомментировал.

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