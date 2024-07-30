В посольстве ответили на вопрос о наличии пострадавших россиян в Ливане

Посольство РФ в Ливане: россияне не пострадали в ходе атаки ЦАХАЛ на Бейрут

Находящиеся в Бейруте россияне не пострадали во время воздушной атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Ливане Иван Медведский в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Данных о пострадавших в ходе воздушной атаки российских гражданах не поступало», — ответил он. По его словам, дипмиссия работает в штатном режиме и находится в тесном контакте с ливанскими компетентными органами.

Ранее МИД России осудил удар ЦАХАЛ по Ливану. В ведомстве подчеркнули, что произошедшее является грубым нарушением международного права.

В свою очередь, ЦАХАЛ отметил, что израильские военные нанесли точечный удар по командиру ливанского шиитского движения «Хезболла».