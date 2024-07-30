Европейская страна временно прекратит прием заявок на шенген в России

Болгария временно прекратит прием заявок на шенген в августе

Болгария приостановит прием заявок на шенгенскую визу в августе. Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь».

Консульство этой страны Европы в Москве временно прекратит прием документов на визы типа С с 1 по 16 августа. Работа возобновится приблизительно 19 августа.

В Санкт-Петербурге заявления на шенген нельзя будет подать с 1 по 9 августа, ограничения снимут с 12-го числа. Уточняется, что на сайте визового центра Болгарии появилась официальная информация только по Петербургу.

По данным источника, ограничения работы визовых центров связаны с переходом болгарских консульств на новое программное обеспечение, что может занять больше времени, чем указанные сроки.

Ранее россиян предупредили о сложностях с получением шенгена. На практике ожидать визу можно порядка 1-2 месяцев.