Фигурант дела о коррупции в Минобороны оказался героем мема

Военно-строительная компания: арестованный Белков был уволен еще в прошлом году

Фигурант дела о коррупции в Минобороны буквально оказался героем мема. Как рассказали ТАСС в Военно-строительной компании, Андрей Белков, арестованный по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, уволился из организации еще в прошлом году.

«Он уволен по собственному желанию 15 сентября 2023 года», — поведал руководитель пресс-службы компании Максим Пастухов.

О задержании Белкова стало известно вечером 24 июля. Тогда он фигурировал в новостях именно как руководитель компании. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на поставку, монтаж и пусконаладку томографа в ходе реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. Суд отправил Белкова в СИЗО, ему грозит до 10 лет заключения.

Энциклопедия мемов «Неолурк» указывает на широкое распространение мема «уволился 2 недели назад». Речь идет про широкораспространенную практику, когда работник увольняется за тот или иной проступок задним числом. Таким образом работодатель хочет избавиться от сопричастности к нарушителю закона или норм приличия.