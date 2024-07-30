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09:05, 30 июля 2024Наука и техника

Обнаружены признаки существования неизвестной частицы

Physics Letters B: обнаружены признаки существования неизвестной частицы

Изображение: UC Riverside

Астрономы Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили признаки существования неизвестной частицы или неописанного поведения черных дыр, изучив лес Лайман-альфа — серию линий поглощения в спектрах квазаров и далеких галактик. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics Letters B.

Лес Лайман-альфа возникает, когда свет от квазаров и далеких галактик проходит через облака нейтрального водорода, находящиеся на разных расстояниях от Земли. Чем дальше находится облако, тем в большей степени его линии поглощения будут смещены в сторону красной области спектра. Густота и интенсивность линий говорит о состоянии межгалактических облаков газа между наблюдателем и источником света.

Исследователи проанализировали спектрограммы для выявления плотных областей темной материи и влияния, которое они оказывают на формирование галактик. Оказалось, что зависимость между плотностью темной материи и количеством галактик на небольших расстояниях в локальной Вселенной расходится с теоретическими предсказаниями.

Эти расхождения могут быть вызваны либо новой, ранее невиданной частицей, либо особенностями поведения сверхмассивных черных дыр, которые тормозят рост галактик неизвестным образом. В целом результаты подтверждают гипотезу о значительном влиянии темной материи на процессы, происходящие в галактиках.

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      Александр Еникеев
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