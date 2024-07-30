Кравченко: Госдума приняла закон о развитии креативных индустрий в России

Государственная Дума приняла закон во втором и третьем чтении о развитии креативных индустрий в России. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Принятый документ вводит основы правового регулирования организации и развития в России творческих индустрий, формирует единый перечень видов и устанавливает условия господдержки креативного предпринимательства. Кроме того, закон закрепляет понятия «креативные индустрии», «креативный продукт», «креативный кластер» и «субъекты креативных индустрий».

Также в законе выделяются следующие виды креативных индустрий: связанный с использованием историко-культурного наследия, связанный с произведениями литературы и искусства, связанный с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также прикладное творчество.

В свою очередь, в единый реестр войдут данные о физических и юридических лицах и ИП, соответствующих субъектам творческих индустрий.

Теперь документ ожидает подписания президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправку, запрещающую отправлять сообщения в мессенджерах с незнакомых номеров. Кроме того, была приняла поправка, обязывающую блогеров с аудиторией от десяти тысяч человек сообщать о себе сведения в Роскомнадзор.

