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03:40, 30 июля 2024Мир

На Украине допустили новые провокации

Прозоров: Украина может пойти на новые провокации с вторжением на территорию РФ

Фото: Globallookpress.com

Украина может пойти на новые провокации с «вторжениями» на территорию РФ, чтобы попытаться набрать «хорошие карты» перед мирными переговорами и для отчета перед Западом, заявил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в марте украинские диверсионные группы пытались проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей, но они были пресечены российскими силами.

«Сейчас очень сильно муссируется, что они должны снова пойти в какое-то наступление. Нужно это (Владимиру) Зеленскому, чтобы своим кукловодам на Западе показать свою значимость, важность и весомость», — подчеркнул Прозоров.

Он добавил, что Киев начал обсуждать возможный переговорный процесс.

Ранее стало известно, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также спецслужбы республики занимаются подготовкой провокаций на морском участке Крыма.

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      Марина Совина
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