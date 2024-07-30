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11:49, 30 июля 2024Ценности

Кристина Асмус опубликовала фото в мокром купальнике

36-летняя российская актриса Кристина Асмус снялась в мокром купальнике на Бали

Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус снялась в откровенной мокрой одежде во время отдыха на Бали. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 36-летняя звезда фильма «Текст» позировала под уличным душем. Она надела слитный белый купальник, который обнажал ее спину. При этом знаменитость согнула одну ногу в колене и поднесла руки к лицу.

Кроме того, артистка предстала перед камерой в черном наряде, который состоял из кроп-топа и полупрозрачной макси-юбки с завязками и глубоким разрезом до бедра.

Ранее в июле Кристина Асмус также обнажила грудь на отдыхе.

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      Карина Черных
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