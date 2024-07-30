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19:56, 30 июля 2024Мир

Министр обороны Венесуэлы заявил о попытке госпереворота в стране

Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес заявил о попытке госпереворота в стране

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о попытке госпереворота в стране. Такое заявление он сделал во время выступления в связи с протестами после победы Николаса Мадуро на президентских выборах, передает El Tiempo.

«Мы являемся свидетелями государственного переворота, снова спровоцированного этими фашистскими экстремистскими правыми, поддерживаемыми имперскими виновниками, американским империализмом вместе с его сипаями и лакеями», — сказал он.

Падрино Лопес также пообещал действовать «в идеальном союзе гражданских, военных и полицейских» для восстановления порядка на территории страны.

28 июля в Венесуэле прошли выборы. В штабе президента страны Николаса Мадуро объявили о его победе. Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо заявил, что Николас Мадуро набрал 51,2 процента голосов после обработки 80 процентов протоколов.

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      Лина Пивоварова
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