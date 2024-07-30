Минкультуры Украины захотело вернуть Почаевскую и Святогорскую лавры под госуправление

На Украине захотели вернуть Почаевскую и Святогорскую лавры под госуправление

Министерство культуры Украины планирует вернуть Почаевскую и Святогорскую лавры, которые находятся в пользовании Украинской православной церкви (УПЦ), под государственное управление. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев, передает РИА Новости.

«Сегодня мы проводим мощную работу и в Почаевской лавре, и в Святогорской лавре, и в других объектах. (...) Проводим работу по возвращению этих объектов в государственное управление», — рассказал чиновник.

По его словам, ведомство работает и с заповедником «Чернигов древний», который тоже большей частью входил в пользование епархии УПЦ.

Ранее комиссия Министерства культуры и информационной политики заявила о пропаже из Свято-Успенской Почаевской лавры значительной части ценных икон. Уточняется, что данные иконы были зафиксированы паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком, составленным в 1967 году.