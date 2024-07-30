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00:17, 30 июля 2024Силовые структуры

В Москве обжаловали арест экс-гендиректора ВСК Минобороны

В Москве обжаловали арест экс-гендиректора ВСК Минобороны Белкова

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Тверской суд Москвы получил апелляционную жалобу на арест экс-гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты», — рассказали в пресс-службе.

О задержании Белкова стало известно 24 июля. 46-летнего мужчину пригласили в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, Белков причастен к закупке томографа по завышенным ценам — за 121 миллион рублей.

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      Марина Совина
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