В Москве обжаловали арест экс-гендиректора ВСК Минобороны Белкова

Тверской суд Москвы получил апелляционную жалобу на арест экс-гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа, пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты», — рассказали в пресс-службе.

О задержании Белкова стало известно 24 июля. 46-летнего мужчину пригласили в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, Белков причастен к закупке томографа по завышенным ценам — за 121 миллион рублей.

