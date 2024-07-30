Аферисты оставили пожилую россиянку без жилья

Пожилая петербурженка осталась без жилья и 1,7 млн рублей из-за аферистов

В Ленобласти пенсионерка осталась без крыши над головой из-за аферистов. О случившемся пишет «Московский комсомолец».

В сети преступников попалась 73-летняя жительница Тосненского района области. Злоумышленники связались с ней по телефону. В разговоре они представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что квартирой россиянки заинтересовались мошенники. Сохранить жилье, по их словам, можно было, оперативно его продав. Вырученные от сделки деньги необходимо было передать курьеру у подъезда дома.

Женщина последовала инструкциям аферистов — собственноручно пенсионерка отдала им 1,7 миллиона рублей. На реализацию схемы у махинаторов ушло три месяца. Пострадавшая обратилась в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на уловку мошенников повелась 76-летняя москвичка. Столичной жительнице позвонила якобы сотрудница банка и сообщила пенсионерке, что неизвестные получили доверенность на распоряжение ее счетами. Доверившись аферистам, женщина лишилась двух квартир.