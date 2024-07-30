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20:42, 30 июля 2024Силовые структуры

Мужчина показал гениталии ребенку на российском пляже и был задержан

В Серебряном Бору задержали мужчину, показавшего свои гениталии ребенку на пляже

Фото: Global Look Press / Globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который показал ребенку свои гениталии на пляже в Серебряном Бору. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло 10 июля. Местный житель приехал отдыхать на один из пляжей, который несколько лет назад считался нудистским, на территории комплекса «Серебряный Бор», где в это же время находился ребенок. Мужчина, несмотря на это, полностью разделся, а затем совершил в отношении несовершеннолетнего действия сексуального характера.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Мужчина уже сознался в содеянном. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в подмосковной Балашихе мужчина отстрелил половой орган голому 41-летнему уроженцу Таджикистана, который приставал к прохожим.

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      Олеся Мицкевич
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