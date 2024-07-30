Мужчина впервые запечатлел на видео мифическое животное

В Боливии на видео впервые попала мифическая амазонская ласка

Кофейный фермер из Боливии запечатлел на видео амазонскую ласку, которую никто никогда раньше не видел. Об этом пишет Sci News.

Фермер Эйнер Эухенио Киспе сидел около дома, когда заметил, как какое-то животное высовывает голову из небольшой норки рядом с небольшим источником на его участке. Мужчина не понял, за кем именно наблюдает, и решил записать видео. Позже выяснилось, что на видео впервые попала редчайшая амазонская ласка.

Видео поразило и обрадовало ученых. Доктор Нурия Бернал, исследователь из Техасского технологического университета, называет амазонскую ласку «почти мифической», потому что долгое время она была неуловима для ученых. Бернал считает, что вклад обычных людей в науку в нынешнее время очень важен, потому что при помощи камер и смартфонов им часто удается зафиксировать виды, которые биологи и зоологи безуспешно ищут годами.

Видео Киспе доказывает, что амазонская ласка живет в Боливии — ученые не знали об этом, пока не увидели его видеозапись.

Ранее сообщалось, что белка белого окраса попала на видео в Южном Уэльсе, Великобритания. По приблизительным оценкам, в Великобритании обитает всего 50 белых белок.