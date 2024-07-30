На Олимпиаде встретились самый высокий и самый низкий баскетболисты

На Олимпиаде сыграли самый высокий баскетболист Вембаньяма и самый низкий Тогаси

Сборная Франции одержала победу над национальной командой Японии во втором матче группы В олимпийского мужского баскетбольного турнира на Играх 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Матч завершился в овертайме со счетом 94:90. В игре встретились самый высокий форвард Виктор Вембаньяма с ростом 224 сантиметра и самый низкий разыгрывающий из Японии Юки Тогаси с ростом 167 сантиметра. Разница в росте двух игроков составила 57 сантиметров и стала самой большой в истории Олимпийских игр.

Таким образом, Франция вышла на первое место в группе В, имея в активе четыре очка. На втором месте — Германия с двумя очками. На третьем месте располагается Япония, набравшая два очка. Замыкает квартет сборная Бразилии с одним очком.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа.