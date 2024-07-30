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22:11, 30 июля 2024Мир

На Западе обозначили сроки ввода в строй переданных Украине истребителей F-16

Подполковник Боссхард: ввод в строй поставленных Украине F-16 может занять годы

Фото: Globallookpress.com

Подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард в беседе с ТАСС обозначил сроки ввода в строй переданных Украине западных истребителей F-16. По его словам, этот процесс может занять годы, с учетом необходимости обучения персонала и выстраивания логистики.

«Можно предположить, что запасных частей и пилотов для F-16 будет достаточно. Однако переподготовка украинских летчиков, очевидно, будет более сложной задачей, чем, вероятно, предполагали в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве», — отметил аналитик.

Он добавил, что помимо подготовки летчиков требуется обучить весь наземный персонал и реорганизовать всю систему для длительного использования самолетов.

Боссхард заявил, что в настоящее время этому аспекту уделяют мало внимания, хотя на разрешение всех проблем обучения, логистики, командования и оперативного планирования могут уйти годы.

Отставной подполковник напомнил, что при оснащении Военно-воздушных сил Германии истребителем F-104 Starfighter была потеряна треть самолетов в результате аварий. Причиной тому стали ошибки в организации работы наземных служб.

Ранее издание The New York Times писало, что Украина в этом году сможет использовать не более десяти истребителей F-16 из-за нехватки пилотов.

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      Марина Совина
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      На Западе обозначили сроки ввода в строй переданных Украине истребителей F-16

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