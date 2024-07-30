На Западе оценили возможности Украины по использованию истребителей F-16

NYT: Украина сможет использовать не более десяти F-16 из-за нехватки пилотов

Украина в этом году сможет использовать не более десяти истребителей F-16 из-за нехватки пилотов, такую оценку возможностей Вооруженных сил республики дало западное издание The New York Times (NYT).

В материале говорится, что точное число самолетов, которые союзники планируют передать Киеву, неизвестно. Американские чиновники заявляли, что США, Нидерланды и Дания в 2024 году подготовят около 20 пилотов.

Издание уточняет, что за одним истребителем обычно закреплено два летчика, чтобы они поочередно совершали вылеты, отдыхали и тренировались. Таким образом, Украина сможет использовать в боевых миссиях в лучшем случае десять F-16.

Кроме того, украинское командование ожидает усиления российских ударов по аэродромам после прибытия самолетов. Поэтому определенное количество бортов останется на защищенных авиабазах за пределами страны, они будут использоваться в качестве резерва.

Ранее газета The Washington Post писала, что F-16, которые в скором времени должна получить Украина, едва ли немедленно изменят ситуацию на поле боя. По ее данным, самолетов будет слишком мало, в то время как Россия располагает большим парком средств противовоздушной обороны, которые смогут сбивать эти истребители.