Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:36, 30 июля 2024Интернет и СМИ

На Западе оценили возможности Украины по использованию истребителей F-16

NYT: Украина сможет использовать не более десяти F-16 из-за нехватки пилотов

Фото: Globallookpress.com

Украина в этом году сможет использовать не более десяти истребителей F-16 из-за нехватки пилотов, такую оценку возможностей Вооруженных сил республики дало западное издание The New York Times (NYT).

В материале говорится, что точное число самолетов, которые союзники планируют передать Киеву, неизвестно. Американские чиновники заявляли, что США, Нидерланды и Дания в 2024 году подготовят около 20 пилотов.

Издание уточняет, что за одним истребителем обычно закреплено два летчика, чтобы они поочередно совершали вылеты, отдыхали и тренировались. Таким образом, Украина сможет использовать в боевых миссиях в лучшем случае десять F-16.

Кроме того, украинское командование ожидает усиления российских ударов по аэродромам после прибытия самолетов. Поэтому определенное количество бортов останется на защищенных авиабазах за пределами страны, они будут использоваться в качестве резерва.

Ранее газета The Washington Post писала, что F-16, которые в скором времени должна получить Украина, едва ли немедленно изменят ситуацию на поле боя. По ее данным, самолетов будет слишком мало, в то время как Россия располагает большим парком средств противовоздушной обороны, которые смогут сбивать эти истребители.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о неспособности конкурировать с Китаем и Россией

      Пожилые мужчины рассказали о сексуальных желаниях после выхода на пенсию

      Переспавшая с 200 студентами порнозвезда рассказала о сексе с 16 чужими мужьями за ночь

      Путин наградил 100-летнего участника обороны Ленинграда орденом Почета

      В США заявили о нехватке возможностей для превосходства над противником в бою

      В столице Венесуэлы прозвучали выстрелы

      В Европе выразили надежду на проведение выборов на Украине

      На Западе оценили возможности Украины по использованию истребителей F-16

      Расходы на оборону обеспечили рост ВВП США

      42-летняя Джессика Альба в бикини попала в объектив папарацци

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше