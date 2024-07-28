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11:31, 28 июля 2024Бывший СССР

На Западе усомнились в пользе F-16 для нужд ВСУ

WP: Украина использует истребители F-16 для усиления ПВО

Фото: Damian Dovarganes / AP

Истребители F-16, которые в скором времени должна получить Украина, едва ли немедленно изменят ситуацию на поле боя. Об этом сообщило издание The Washington Post.

По его данным, самолетов будет слишком мало, в то время как Россия располагает большим парком средств противовоздушной обороны, которые смогут сбивать эти истребители. Поэтому те немногие самолеты, которые получит Украина, скорее всего, будут использоваться для усиления ее ПВО. Иными словами, истребители задействуют для борьбы с ракетами, беспилотниками и самолетами, а не для нанесения ударов по российским наземным целям.

До этого американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал бесполезными поставки оружия Украине, так как все оно уничтожается российскими вооруженными силами. Аналогичная судьба постигнет и истребители F-16, которые не повлияют на ход боевых действий. Скажется и нехватка квалифицированных пилотов, и мощность ПВО РФ.

По данным Национальной гвардии США, пилоты ВСУ закончат обучение для полетов на истребителях F-16 к концу лета 2024 года.

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