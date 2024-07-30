Набиуллина пообещала бороться с «серыми» схемами по ипотеке

Набиуллина: за «завлекаловками» по ипотеке стоит завышение цены квартиры

Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала бороться с так называемым «серыми» схемами по выдаче ипотеки. Об этом она сказала на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

В качестве примера она привела предложения, которые сперва кажутся выгодными. Некоторые, например, предлагают рассрочку или даже кешбэк. «Но за этими всеми "завлекаловками" стоит либо завышение цены квартиры, либо резкий рост платежей впоследствии», — констатировала глава ЦБ.

Ранее Набиуллина пообещала, что со временем ставки по ипотеке пойдут вниз. Но в настоящее время, по оценкам экспертов, переплата по ипотеке с рыночной ставкой может быть пятикратной. По прогнозам аналитиков, при ключевой ставке 18 процентов рыночные ипотечные ставки вырастут до 22-23 процентов, а количество сделок по ипотеке сократится на 30-50 процентов.