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18:26, 30 июля 2024Забота о себе

Назван легкий способ борьбы с плохим настроением

Биолог Лялина: для хорошего настроения можно съесть два-три ломтика шоколада

Фото: Kyaw Tun / Unsplash

Дефицит «гормонов счастья» серотонина, дофамина и эндорфинов можно попробовать восполнить самостоятельно, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Легкий способ борьбы с плохим настроением она назвала в беседе с Life.

Биолог посоветовала делать разминку, слушать приятную музыку или заняться творчеством и хобби. Кроме того, добавила она, для позитивного настроя на целый день можно съесть два-три ломтика шоколада или выпить кружку какао. «Шоколад, особенно темный, также средство для настроения. Он стимулирует мозг к производству эндорфинов. Какао содержит триптофан — в мозге эта аминокислота превращается в серотонин, что улучшает настроение и помогает справляться с депрессией и тревогой», — рассказала она.

Вещества теобромин и кофеин, которые тоже содержатся в шоколаде и какао, активизируют работу центральной нервной системы, делая человека бодрее и внимательнее, повышают уровень энергии, улучшают когнитивные функции, способствуют хорошему настроению, а флавоноиды обладают антиоксидантными свойствами, объяснила Лялина.

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Также от грусти могут помочь встречи с друзьями, особенно на свежем воздухе, качественный сон и отдых, заключила специалистка.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали пять полезных продуктов, которые могут предотвратить нарушение регенерации печени. В частности, для здоровья этого органа специалисты рекомендовали есть тыкву в печеном и вареном виде.

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      Александра Лисица
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