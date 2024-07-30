Назван способ выбрать вкусное вино летом

Винный эксперт Сиверцева рассказала о правилах выбора летнего вина

Винный эксперт торговой сети «Перекресток» Ярославна Сиверцева назвала «Ленте.ру» способ правильно выбрать вкусное летнее вино.

Сиверцева рассказала, что летом на море стоит пить белое вино, так как оно легче воспринимается организмом в жару. По ее словам, этот напиток также отлично сочетается со свежими морепродуктами — особенно с креветками и устрицами. Для жаркого дня она рекомендует и молодые игристые вина, с которыми можно есть яблоки и козий сыр.

Красное вино, как считает Сиверцева, лучше оставить на вечернее время: можно заказать в ресторане под блюда южной кухни или закусывать твердыми сырами и мясными деликатесами. Для тех, кто не хочет сильно пьянеть, эксперт советует розовые сухие вина. Они легкие и универсальные: подойдут и к холодным, и к горячим блюдам.

Эксперт подчеркнула, что одно из самых важных правил при выборе вина — это знания о температуре хранения и подачи, а летом этот фактор особенно актуален из-за жаркой погоды. Она предупредила, что если пить вино теплым, то в напитке наверняка будет ощущаться привкус спирта. А если слишком охладить красное вино, его вкус будет искажаться танинами. По словам Сиверцевой, идеальная средняя температура для хранения бутылок в жару — 20 градусов.

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