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18:02, 30 июля 2024Россия

Названа предварительная версия пожара на территории входящего в ОПК российского завода

Предварительной причиной пожара на заводе ОПК в Екатеринбурге назвали сварку
СюжетПожар в Екатеринбурге

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Предварительной причиной пожара на заводе «НПО автоматики», входящего в оборонно-промышленный комплекс (ОПК), в Екатеринбурге назвали сварку. Версию со ссылкой на собственные источники озвучил Telegram-канал 112.

По озвученной источником версии, в загоревшемся цехе велись ремонтные работы, и пожар мог произойти из-за использования сварки.

Предварительная площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Тушение продолжается. По данным канала, внутри могут находиться газовые баллоны, поэтому спасателям приходится работать в условиях повышенного риска.

Ранее с места происшествия были опубликованы кадры, на которых видно, как над территорией оборонного предприятия поднимается огромный столб черного дыма, а крыша здания охвачена огнем.

По данным из открытых источников, предприятие отнесено к списку ОПК постановлением правительства от 1996 года. На заводе производят системы управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники.

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      Елена Торубарова
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