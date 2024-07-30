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10:31, 30 июля 2024Силовые структуры

Раскрыты доходы задержанного по делу о коррупции зампреда правительства Хабаровска

«Лента.ру»: задержанный за коррупцию Никонов имел доход в 5,6 миллиона рублей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов в 2021 году задекларировал годовой доход в размере 5,6 миллиона рублей. Соответствующие данные содержатся в поданных самим зампредом декларациях, текст которых изучила «Лента.ру».

Ранее стало известно, что Никонов был задержан правоохранителями в рамках уголовного дела о коррупции. Сейчас чиновника допрашивают. Согласно данным одного из источников, силовики наблюдали за чиновником несколько месяцев — Никонова подозревают в получении крупной взятки.

В 2021 году (последний год подачи деклараций — прим. «Ленты.ру») Никонов сообщил о годовом доходе в размере 5 656 670,66 рубля. Согласно данным, доход его супруги за год составил чуть больше 20 тысяч рублей: годом ранее, в 2020 году, сообщалось о доходе супруги в почти миллион рублей. Кроме того, на супругу были оформлены два автомобиля: Infiniti QX60 и Nissan Avenir.

В то же время на Никонова в 2021 году было оформлено несколько недвижимых объектов: земельный участок площадью 600 квадратных метров, квартира площадью 37,6 квадратных метра, квартира площадью 59,9 квадратных метра в долевом пользовании (чиновнику принадлежала треть), а также одна квартира в совместном с супругой пользовании — ее площадь составила почти 100 квадратных метров.

На супругу Никонова, в свою очередь, оформлен дачный земельный участок площадью десять соток, а также квартира площадью 82 квадратных метра — она, согласно декларациям, находилась в пользовании детей чиновника.

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В августе 2020 года Никонов стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам, а в декабре 2020 года занял эту должность. При нем произошла масштабная реструктуризация здравоохранения в регионе.

26 июля стало известно, что генерала армии, Героя России, бывшего замглавы Минобороны Дмитрия Булгакова задержали и арестовали по обвинению в коррупции. Его заключили под стражу в московском СИЗО «Лефортово». Предположительно, при экс-замглавы Минобороны была создана схема поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, а сам офицер, действуя в интересах Грязинского пищевого комбината, мог получать от них откаты.

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