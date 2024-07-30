Минфин США: расходы на оборону обеспечили рост ВВП США ускоренными темпами

Расходы на оборону обеспечили рост ВВП США ускоренными темпами, об этом говорится в докладе министерства финансов США, пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, реальный рост ВВП ускорился до 2,8 процента во втором квартале 2024 года по сравнению с ростом на 1,4 процента в первом квартале.

«Ускоренный рост стал результатом увеличения частного потребления и инвестиций бизнеса, более активного наращивания частных запасов и увеличения государственных расходов», — говорится в докладе.

Ранее Bloomberg писало, что кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп может потребовать от стран НАТО увеличить расходы на оборону до трех процентов от их ВВП. Один из источников сообщил, что это может быть частью переговорной стратегии Трампа для «оказания давления на союзников, чтобы они не расслаблялись».