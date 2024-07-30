Омбудсмен рассказал о судьбе похищенного в Москве из рук матери младенца

Омбудсмен Ярославская: похищенный из рук матери в Москве младенец в больнице

Младенец, которого мужчина дважды пытался похитить в Москве, находится в больнице. О судьбе ребенка рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, ее цитирует РИА Новости.

«Ребенок находится в больнице, я знаю, где он находится, ничего там страшного с ребенком нет. Все под контролем, пока у докторов», — сказала омбудсмен, добавив, что младенец чувствует себя хорошо.

Злоумышленник пытался украсть младенца из рук матери 24 июля в Ферганском проезде Москвы. Он забежал на детскую площадку, вырвал младенца из рук 38-летней матери и убежал. Ставшие свидетелями случившегося прохожие бросились в погоню. Когда преследователи были уже рядом, он кинул девочку на землю, отчего та получила черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Обвиняемого в похищении ребенка арестовали — он будет находиться в СИЗО до 24 сентября. По данным МВД, мужчина до этого пытался украсть ту же девочку из коляски.