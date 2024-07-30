Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:53, 30 июля 2024Мир

В Госдуме ответили на опасения Германии в появлении российских войск у границ ФРГ и Польши

Депутат Чепа: действия Бербок и других политиков ведут к эскалации напряженности
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Действия министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и некоторых других политиков ведут к эскалации напряженности в Европе и в мире, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на опасения Бербок в появлении российских войск у границ ФРГ и Польши.

То, что делает Бербок, то, что предлагают некоторые другие политики, — все это ведет к эскалации напряженности в Европе и в мире. Угроза катастрофы сильно растет там

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Очевидно, эта мадам даже не понимает, что то, как они рассуждают, — все это грозит более глобальной катастрофой. Потому что такие заявления, такие действия, желания размещения ядерного оружия на территории Германии, тактических ракет — все это грозит более серьезной катастрофой, чем то, о чем она говорит. К сожалению, у нас существуют такие министры иностранных дел, которые не понимают, что они говорят и к чему призывают», — заявил Чепа.

Ранее министр иностранных дел Германии призвала не допустить появления российских войск у границ ФРГ и Польши. По мнению Бербок, остановка поддержки Украины со стороны западных стран может создать риски для европейской безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотели досадить России». Зачем Украина приписывает себе победу над ЧВК «Вагнер» в Мали?

      Российский ветеран отстоял в очереди на жилье 33 года

      В Госдуме ответили на опасения Германии в появлении российских войск у границ ФРГ и Польши

      Россиянин получил три года колонии за незаконное хранение оружия и боеприпасов

      В Париже обокрали пятерых участников Олимпиады

      Итальянская полиция арестовала замок российского миллиардера

      Два командира «Хезболлы» стали жертвами удара Израиля по Бейруту

      Вооруженный грабитель открыл огонь по постояльцам отеля в Бразилии и попал на видео

      Популярный российский комик рассказал о поедании голубей из-за бедности

      Мужчина показал гениталии ребенку на российском пляже и был задержан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше