В Госдуме ответили на опасения Германии в появлении российских войск у границ ФРГ и Польши

Депутат Чепа: действия Бербок и других политиков ведут к эскалации напряженности

Действия министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и некоторых других политиков ведут к эскалации напряженности в Европе и в мире, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на опасения Бербок в появлении российских войск у границ ФРГ и Польши.

То, что делает Бербок, то, что предлагают некоторые другие политики, — все это ведет к эскалации напряженности в Европе и в мире. Угроза катастрофы сильно растет там Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Очевидно, эта мадам даже не понимает, что то, как они рассуждают, — все это грозит более глобальной катастрофой. Потому что такие заявления, такие действия, желания размещения ядерного оружия на территории Германии, тактических ракет — все это грозит более серьезной катастрофой, чем то, о чем она говорит. К сожалению, у нас существуют такие министры иностранных дел, которые не понимают, что они говорят и к чему призывают», — заявил Чепа.

Ранее министр иностранных дел Германии призвала не допустить появления российских войск у границ ФРГ и Польши. По мнению Бербок, остановка поддержки Украины со стороны западных стран может создать риски для европейской безопасности.