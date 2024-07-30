Отар Кушанашвили назвал самое тяжелое испытание во время болезни

Отар Кушанашвили пожаловался на бессонницу, от которой не помогает снотворное

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, у которого диагностировали рак, назвал главную сложность во время болезни. В видео, опубликованном в его Telegram-канале, он пожаловался на бессонницу, от которой не помогает снотворное.

«Ночи для меня во время этой болезни — самое тяжелое испытание. Сна нет никакого, прописанные снотворные не работают», — сказал телеведущий.

Кушанашвили отметил, что во время бессонницы ему приходится бороться с желанием заняться самокопанием. Он также добавил, что старается подбадривать себя.

Ранее журналист рассказал о прохождении химиотерапии. Кушанашвили заверил, что легко переносит лечение и не сталкивается с тошнотой или головокружением.

20 июня стало известно, что Кушанашвили госпитализировали. Он сам обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в области живота и сердца, после чего его экстренно прооперировали. Позднее его друг Владимир Полупанов рассказал, что у ведущего обнаружили рак.