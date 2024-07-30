Парламент Эстонии отказался вынести вотум недоверия министру из-за слов о Крыме

Парламент Эстонии проголосовал против вынесения вотума недоверия Свету

Парламент Эстонии не смог вынести вотум недоверия министру инфраструктуры Владимиру Свету из-за его высказываний о Крыме. Об этом сообщила газета Postimees.

По информации издания, вынесение вотума недоверия поддержал только 21 парламентарий, при том что инициировали его 23 депутата. Чтобы отправить министра в отставку нужно, чтобы за это решение проголосовал 51 парламентарий.

В 2018 году в интервью изданию «Вечерка» Свет сказал, что большинство крымчан хотят жить в составе России и назвал Крым де-факто российским. После этого он публично отказался от своих слов и сказал, что сделал это заявление «под давлением».

Ранее ряд оппозиционных партий парламента Эстонии захотели вынести вотум недоверия Свету. По словам депутата оппозиционной партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу, хоть министр и отказался от заявлений о Крыме, его позиция остается актуальной.

