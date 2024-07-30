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14:19, 30 июля 2024Мир

Песков уличил США в эксплуатации образа Путина

Песков: демократы и республиканцы эксплуатируют образ Путина

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Как демократы, так и республиканцы эксплуатируют образ российского лидера Владимира Путина и обвинений в адрес Москвы будет лишь больше при приближении президентских выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разумеется, таких заявлений будет очень много по мере того, как будут приближаться выборы в США, потому что Россия и глава российского государства лично, по сути, являются существенными факторами, которые эксплуатируют и республиканцы, и демократы в ходе своей политической борьбы, особенно в предвыборной кампании», — рассказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что подобная ситуация не является чем-то новым для российской стороны и она к ней привыкла.

Ранее Песков заявил, что выступая за поддержание диалога с Россией и двусторонних каналов отношений, экс-президент США Дональд Трамп проявляет больше мудрости, чем остальные американские политики. При этом он подчеркнул, что у России нет иллюзий относительно возможного возвращения республиканского политика к власти.

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      Максим Габриелян
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