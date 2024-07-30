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10:05, 30 июля 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ посетовал на украинских операторов БПЛА

Пленный боец ВСУ Григорович посетовал на операторов украинских БПЛА-разведчиков

Фото: Viacheslav Ratynskyi / РИА Новости

Операторы украинских разведывательных БПЛА под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) могут иметь недостаточную подготовку, что позволяет российским диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) незаметно проходить в ближний тыл. Об этом заявил попавший в плен пехотинец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Альберт Григорович, передает ТАСС.

«То ли это наши пилоты дураки, то ли командование давало неправильно вообще координацию или неправильные команды. То есть, они смотрят в одну точку, но забывают про другую, через которую ваши ДРГ прошли, заняли позиции уже за нашими позициями», — посетовал пленный боец.

Он также рассказал, что одна из таких российских ДРГ сумела уничтожить несколько групп военнослужащих ВСУ, которые выдвигались на передовые позиции, не ожидая при этом встретить на пути российских военных.

Ранее украинский аналитический ресурс Deep State сообщал о продвижении российских войск на нескольких направлениях, в частности — к северу от села Раздоловка в сторону дороги, ведущей в Северск со стороны Артемовска.

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      Алевтина Запольская
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