Популярная блогерша снялась без макияжа и показала прыщи на лице

Украинская блогерша Стужук показала появившиеся из-за стресса прыщи на лице

Популярная украинская блогерша София Стужук снялась без макияжа и показала естественную внешность с дефектами на коже. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

29-летняя инфлюэнсерша разместила ролики, на которых продемонстрировала крупные прыщи на лице. По словам Стужук, ее организм дал сбой на фоне гормонального сбоя, стресса, диеты и ряда заболеваний. По этой причине на коже появились многочисленные воспаления, которые сложно лечились, подчеркнула она.

«Меня сыпало два месяца ужаснейшими акне! Никогда так долго не было. И ничего, казалось, не помогало. У меня никогда в жизни, кроме подросткового возраста, не было так долго и так много акне», — посетовала она.

Однако блогерша рассказала, что стала питаться с профицитом калорий, чтобы улучшить свое внешнее и внутреннее состояние, а также принимала БАДы. «Я вошла в нормальное состояние. Все это время я дала себе возможность просто восстанавливаться», — уточнила она.

В заключение звезда продемонстрировала кадры без косметики и с чистой кожей. «Видео без обработки. Из мейка консилер под глазами и брови подкрашены. Лицо практически чистое», — заключила Стужук.

В марте Хейли Бибер снялась без макияжа и показала прыщи на лице. Так, знаменитость запечатлела воспаления и покраснения на щеках, отметив, что борется с периоральным дерматитом (хроническое кожное заболевание, сопровождающееся высыпаниями вокруг рта, — прим. «Ленты.ру»).