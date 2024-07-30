Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:18, 30 июля 2024Ценности

Популярная блогерша снялась без макияжа и показала прыщи на лице

Украинская блогерша Стужук показала появившиеся из-за стресса прыщи на лице

Кадр: @sofia_stuzhuk

Популярная украинская блогерша София Стужук снялась без макияжа и показала естественную внешность с дефектами на коже. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

29-летняя инфлюэнсерша разместила ролики, на которых продемонстрировала крупные прыщи на лице. По словам Стужук, ее организм дал сбой на фоне гормонального сбоя, стресса, диеты и ряда заболеваний. По этой причине на коже появились многочисленные воспаления, которые сложно лечились, подчеркнула она.

«Меня сыпало два месяца ужаснейшими акне! Никогда так долго не было. И ничего, казалось, не помогало. У меня никогда в жизни, кроме подросткового возраста, не было так долго и так много акне», — посетовала она.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Однако блогерша рассказала, что стала питаться с профицитом калорий, чтобы улучшить свое внешнее и внутреннее состояние, а также принимала БАДы. «Я вошла в нормальное состояние. Все это время я дала себе возможность просто восстанавливаться», — уточнила она.

В заключение звезда продемонстрировала кадры без косметики и с чистой кожей. «Видео без обработки. Из мейка консилер под глазами и брови подкрашены. Лицо практически чистое», — заключила Стужук.

В марте Хейли Бибер снялась без макияжа и показала прыщи на лице. Так, знаменитость запечатлела воспаления и покраснения на щеках, отметив, что борется с периоральным дерматитом (хроническое кожное заболевание, сопровождающееся высыпаниями вокруг рта, — прим. «Ленты.ру»).

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывших пленных на Украине отправляют на штурм без согласия и опыта. Перед этим их полгода проверяет СБУ

      «Давайте уничтожим Евросоюз!» Во Франции призвали к развалу ЕС из-за политики в отношении России

      Глава Северной Осетии раскрыл подробности попытки атаки беспилотников ВСУ

      В Одессе объяснили причину переименования бульвара Жванецкого

      Российский суд оставил в силе арест участника нападения на Белгородскую область

      Перечислены защищающие от болезни Альцгеймера продукты

      Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады пожаловалась на травлю в сети

      Депутат российского региона арестован по подозрению в мошенничестве

      Набиуллина заявила об уязвимости экономики при высокой инфляции

      Россиянке пришлось рожать на улице возле продуктового магазина в ожидании скорой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше