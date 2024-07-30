Посольство Франции в Москве заподозрили в возведении оборонительных укреплений

Посольство Франции в РФ заподозрили в подготовке к обороне из-за мешков на крыше

Посольство Франции в Москве заподозрили в подготовке к обороне после того, как на крыше здания заметили большое количество мешков. В дипмиссии объяснили это проведением ремонта, сообщает РИА Новости.

По словам сотрудников посольства, мешки с песком на крыше нужны не для возведения оборонительных укреплений, а для проведения сезонных ремонтных работ.

«На крыше французского посольства в настоящее время проводятся простые ремонтные работы, пользуясь летним периодом», — заявили они.

19 июля возле посольства США на Новинском бульваре в Москве разместили плакат с поздравлением американских дипломатов «с днем зависимости». На плакате изобразили лежащего на койке в больничной палате мужчину в военной форме, который олицетворяет НАТО. К нему были подключены капельницы с флагами Вьетнама, Ирака, КНДР, Ливии, а также Украины.