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04:03, 30 июля 2024Мир

Посольство РФ в Венесуэле выпустило рекомендации на фоне протестов

Посольство РФ в Венесуэле рекомендовало не выходить на улицу

Alexandre Meneghini / Reuters

Посольство рекомендует россиянам, которые находятся в Венесуэле, не выходить на улицу и соблюдать меры безопасности из-за протестов. Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии РФ в Каракасе.

Информации о пострадавших россиянах или связанных с ними инцидентов не поступало.

28 июля в Венесуэле прошли выборы. В штабе президента страны Николаса Мадуро объявили о его победе. Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо заявил, что Николас Мадуро набрал 51,2 процента голосов после обработки 80 процентов протоколов.

Несколько стран не признали итоги выборов, в том числе Аргентина, Чили и Перу. Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост главы государства.

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