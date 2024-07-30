Пострадавшие в «Крокусе» подали иск к страховой компании для получения выплат. Документ оставили без движения

Суд Москвы оставил без движения иск пострадавших в «Крокусе» к «Ингосстраху»

Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективное исковое заявление пострадавших и родственников погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» к страховой компании «Ингосстрах». Карточка дела опубликована на сайте суда.

Иск оставили без движения

В карточке дела отмечено, что иск поступил в суд 22 июля. По данным на 29 июля, заявление оставлено без движения. Однако основания для этого решения не указаны. Сейчас иск находится у судьи.

42 человека указаны как истцы

23 июля сообщалось, что в Замоскворецкий районный суд города Москвы поступил коллективный иск граждан, находившихся в концертном зале «Крокус Сити Холл». В документе они просят суд установить факт наступления страхового случая. Это нужно для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, который был заключен между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».

С потерпевшими планировали провести экспертизы

Следствие сообщало о планах провести судебно-медицинские экспертизы с потерпевшими. РИА Новости уточняло, что это произойдет после окончания лечения пострадавших и получения всех медицинских документов.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в конце июня пятеро пострадавших в результате теракта в «Крокусе» продолжали проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров.

Потерпевшими признали и допросили в этом статусе более 1,7 тысячи человек. В качестве свидетелей по делу были допрошены более 800 человек. Также эксперты провели более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия и назначили более 650 различных судебных экспертиз.

Предполагается, что расследование дела о теракте в «Крокуск» завершится до августа. После этого материалы получат стороны, а в августе дело получит суд для рассмотрения.

В результате теракта пострадал 551 человек

Теракт в «Крокусе» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого они пытались скрыться на белом Renault Symbol, но их задержали в Брянской области. Жертвами теракта стали 145 человек. Пострадал 551 человек.

Часть спасшихся из «Крокуса» посетителей после теракта сообщала, что в зале были заперты некоторые двери, по которым возможно было эвакуироваться. Так, один из спасшихся рассказал, что ему пришлось прорубить с помощью топора несколько дверей. Однако сын владельца «Крокуса» Араза Агаларова Эмин заявлял, что эвакуационные выходы работали в штатном режиме.

В зале однозначно сработало дымоудаление. Мы видим на кадрах, когда уже случился поджог, зал не в тумане, то есть сохранилась видимость. У нас на крыше стоит огромный агрегат Эмин Агаларов президент Agalarov Development

На месте сгоревшего концертного зала может появиться сквер с памятником, допустил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, сейчас этот вариант обсуждается. Эмин Агаларов заявлял, что приоритетным в вопросе восстановления «Крокуса», возможно, станет мнение президента России Владимира Путина.