Потребление алкоголя в Европе снизилось за счет россиян

ВОЗ: в Европе потребление алкоголя снизилось за счет России

Европа остается самым пьющим регионом мира с потреблением 9,2 литра чистого спирта на каждого человека старше 18 лет в год. Об этом со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пишет «РБК Вино».

Эксперты проанализировали 53 страны региона. При этом оказалось, что европейские мужчины выпивают почти в четыре раза больше, чем женщины, — 14,9 против 4 литров спирта в год. Всего в Европе 470 миллионов употребляющих алкоголь — к ним ВОЗ относит людей, кто хотя бы раз выпивал спиртные напитки в течение последнего года. Двое из трех взрослых выпивают регулярно, каждый десятый европеец страдает расстройством, связанным с употреблением алкоголя, а 5,9 процента населения страдают алкогольной зависимостью.

С 2010 года среднее потребление алкоголя в регионе снизилось на 10 процентов, однако произошло это только лишь за счет небольшого количества стран. В их число входят такие густонаселенные государства, как Россия, Турция и Украина, где властями «были приняты решительные меры по повышению акцизов на алкоголь и ограничению его доступности», отметили в ВОЗ.

В ЕС же не отмечено существенного снижения уровня употребления алкоголя. «В Европе мы платим высокую цену за наше бездействие, поскольку алкоголь вызывает сотни тысяч сердечно-сосудистых заболеваний и травм, раковых заболеваний и цирроз печени», — заявила региональный советник ВОЗ по вопросам алкоголя и наркотических средств Карина Феррейра-Борхес.

В России спрос на безалкогольные напитки растет уже несколько лет, рассказала руководитель направления закупки вина и табачных изделий сети магазинов METRO Татьяна Ястребова. По ее словам, в торговых центрах сети продажи безалкогольных вин за последние полгода увеличились на 140 процентов.