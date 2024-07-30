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13:35, 30 июля 2024Россия

Прикованную к постели пенсионерку и ее сына нашли без признаков жизни в квартире Москвы

«МК»: в Москве пенсионерку с сыном нашли без признаков жизни в квартире

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В районе Южное Бутово на юге Москвы в квартире нашли 96-летнюю пенсионерку и ее 73-летнего сына без признаков жизни. Об этом сообщил источник «Московского комсомольца».

Двух человек без признаков жизни нашли в квартире на улице Академика Семенова — соседи почувствовали неприятный запах около двух недель назад. Сначала жители полагали, что он исходит из мусоропровода — впоследствии выяснилось, что источник неприятного запаха находится в запертой изнутри квартире.

Сначала, по предварительным данным, стало плохо мужчине. Его 96-летняя мать, которая была прикована к постели, не смогла вызвать врачей. Сотрудникам МЧС пришлось выламывать дверь в их квартиру.

Семья переехала в Южное Бутово из Сокольников, так как у них были проблемы с деньгами. Соседи рассказали, что пенсионерка отличалась интеллигентностью и добродушием, но год назад слегла и перестала выходить из квартиры. Ее же сын, напротив, имел жесткий характер.

Ранее в квартире Санкт-Петербурга нашли трех сестер без признаков жизни. Выяснилось, что сестры в возрасте 35, 29 и 19 лет жили в петербургской четырехкомнатной квартире с 24-летним братом. Они сознательно отказались от еды, не выходили на улицу и не пускали никого в свои комнаты. Россиянки жили на пенсию матери, но в последнее время они отказывались принимать деньги. Они оказались дочерьми иерея, который около десяти лет прослужил настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в Карелии.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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