Пропавшую 12-летнюю школьницу нашли через два месяца дома у 30-летнего мужчины

В США 12-летняя девочка сбежала из дома к 30-летнему знакомому из интернета

В США школьница из штата Джорджия пропала в мае и была найдена в конце июля с мужчиной, который познакомился с ней в интернете. Об этом пишет People.

12-летняя Мария Гомес-Перес пропала из дома в городе Гейнсвилл. В последний раз родные видели ее 29 мая. Найти девочку не удавалось два месяца, однако во второй половине июля она написала отцу в социальных сетях с неизвестного аккаунта, сказала, что сама сбежала и потребовала прекратить поиски.

В ходе расследования выяснилось, что 29 мая 31-летний Антонио Агустин из штата Огайо приехал в Джорджию и увез Гомес-Перес к себе домой. Следователям удалось отследить, откуда было отправлено последнее сообщение, обнаружить Гомес-Перес и задержать Агустина.

Школьница была найдена «в целости и сохранности». Более того, выяснилось, что перед исчезновением она общалась в соцсетях с несколькими «взрослыми мужчинами», жаловалась им на жизнь с родными и рассказывала о намерении сбежать из дома. Агустин решил помочь ей в этом.

Полиция пока не раскрывает, по каким именно статьям будут судить мужчину. Известно, что как минимум его обвинят в незаконной перевозке ребенка в другой штат.

Ранее сообщалось, что в Алжире мужчину, который пропал в 1998 году, нашли живым. Все это время он находился в доме своего соседа.

