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08:00, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Работающие в порно супруги раскрыли отношение семьи к их карьере

Фото: Mike_O / Shutterstock / Fotodom

Работающие в секс-индустрии супруги, порноактеры Сара и Алекс Иллюстрейтс, раскрыли отношение семьи к их карьере. На эту тему они высказались в подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube.

Порноактриса рассказала, что ее отца не стало до начала ее карьеры в порно, однако предположила, что он с юмором отнесся бы к выбору дочерью профессии. «Он любил грязные шутки, я думаю, что он просто шутил бы над нами», — пояснила она.

Алекс Иллюстрейтс, в свою очередь, отметил, что не говорит на тему работы в секс-индустрии с родителями напрямую. «Они знают, что я в порядке. (...) Но между нами есть недосказанность на этот счет», — признался порноактер. Он подчеркнул, что больше всего об их с женой работе беспокоится его родная сестра. «Она психолог, она смотрит на эту ситуация с другой точки зрения», — добавила его супруга.

Ранее российская порноактриса Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) рассказала об отношении матери к ее работе. По словам Эльфи, узнав о ее карьере, мать выразила надежду на то, что дочь снимается в порно вместе с мужем.

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      Олег Давыдов
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