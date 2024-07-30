Раскрыт интерес россиян к поездкам во Францию перед началом Олимпийских игр

МТС Travel: интерес россиян к поездкам в Париж сократился перед Олимпиадой

Интерес российских путешественников к поездкам в Париж, Франция, сократился перед началом Олимпийских игр на 7 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные раскрыли специалисты МТС Travel в исследовании, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Причинами отрицательной динамики могли стать сложности с получением виз, а также введенные в Париже ограничения перед стартом соревнований. В частности, на ситуацию могла повлиять более длительная по сравнению с прошлым годом процедура выдачи россиянам шенгенских виз.

Ранее туристка из Ирландии приехала на Олимпиаду в Париж и призналась, что сожалеет об этом решении. Путешественница пожаловалась на полицейских, которые, по ее словам, демонстративно патрулируют улицы «с пулеметами». Она также отметила, что чувствует себя «крысой в клетке» из-за многочисленных перекрытий и ограждений, которые установили в центре города в целях безопасности.

