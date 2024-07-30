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12:31, 30 июля 2024Забота о себе

Развеян популярный миф о заражении столбняком

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная назвала мифом утверждение, что даже небольшая ссадина может привести к развитию столбняка — инфекционного заболевания, поражающего нервную систему. При каких условиях может возникать заражение, она рассказала «Ленте.ру».

Врач указала, что столбняком можно заразиться при инфицировании раны спорами бактерий Clostridium tetani, обитающими в почве, в которую они попадают с экскрементами млекопитающих. Оказавшись в организме, бактерии начинают вырабатывать столбнячный токсин, который постепенно распространяется по нервным волокнам.

Доктор подчеркнула: столбняк у непривитого человека развивается, как правило, при наличии двух и более сопутствующих факторов:

  • проникающее ранение, например, огнестрельное
  • некроз — разрушение тканей организма, допустим, после тяжелого обморожения или ожога кожи
  • попадание в рану инфицированных инородных предметов, например, ржавого гвоздя
  • локальное сдавление тканей и нарушение кровотока, например, из-за открытого перелома
  • попадание в рану не только возбудителя столбняка, но и других видов бактерий
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Период от момента заражения до появления симптомов составляет от 1 до 30 дней, но чаще всего — от 6 до 14, рассказала врач. Она отметила, что чем быстрее развиваются симптомы, тем тяжелее протекает заболевание.

Сначала человек может ощущать общее недомогание, озноб, скованность в теле, тянущие боли в области раны. Один из первых симптомов столбняка — тризм — непроизвольные спазмы жевательных мышц, из-за которых пациенту может быть сложно открывать рот. Далее появляются спазмы мимических мышц, трудности с глотанием, затем — болезненные судороги мышц всего тела

Анастасия Стольная врач-терапевт

Ранее гастроэнтеролог Андрей Якушев перечислил правила первой помощи при пищевых отравлениях. При возникновении подобных проблем со здоровьем он рекомендовал применять симптоматическое лечение, так как не существует специальных препаратов, нейтрализующих токсин.

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      Наталья Обрядина
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