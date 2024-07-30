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14:18, 30 июля 2024Россия

Россиянин обратился к врачам с 15-сантиметровым гвоздем в голове

В Нижнем Тагиле мужчина обратился к врачам с 15-сантиметровым гвоздем в голове

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Нижнем Тагиле мужчина обратился к врачам с 15-сантиметровым гвоздем в голове. Об этом сообщила пресс-служба администрации Свердловской области в Telegram-канале.

«Мужчина поступил в приемный покой в тяжелом состоянии с травмой головы, полученной в результате бытового происшествия», — сообщили там.

Гвоздь прошел через череп и обе глазницы от правого до левого виска. Врачи извлекли гвоздь из головы пациента. Пострадавшему также удалось сохранить зрение — он уже идет на поправку.

Ранее в Ставропольском крае женщина две недели проходила с восьмисантиметровой палкой в глазу. 45-летняя пациентка обратилась к врачам с жалобами на боль в глазу. Она рассказала, что болеть он начал после того, как она потеряла сознание в детском саду.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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