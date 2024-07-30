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13:39, 30 июля 2024Бывший СССР

Российские военные вышли в тыл ВСУ в Часовом Яре из-под земли

Российские военные зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре через подземный тоннель

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные зашли в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР) необычным способом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Для того чтобы пробраться в тыл противника, военнослужащие прорыли подземный тоннель.

«Российским военным в очередной раз удалось сделать тоннель под украинскими позициями в городе Часов Яр и зайти в тыл противника, обеспечив прорыв фронта», — говорится в публикации.

29 июля стало известно, что российские войска продвинулись в Часовом Яре. Так, Вооруженные силы России перешли через канал Северский Донец — Донбасс и закрепились на другой стороне.

Ранее сообщалось, что в Часовом Яре был уничтожен батальон ВСУ. Это произошло из-за действий находившихся в состоянии наркотического опьянения украинских командиров.

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      Екатерина Грищенко
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