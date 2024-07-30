Российские войска заняли позицию ВСУ с помощью дронов

ВС России заняли позицию ВСУ в Запорожской области с помощью дронов

Операторы дронов группировки Вооруженных сил (ВС) России «Днепр» нанесли удары по позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, дав возможность штурмовикам ее захватить. Об этом рассказал оператор дрона с позывным Соло, его слова передает ТАСС.

Он рассказал, что не имеет смысла отправлять штурмовиков сразу занимать позицию, так как перед этим можно атаковать противника с помощью FPV-дронов. Так, по его словам, позицию в Запорожской области штурмовые группы заняли без потерь и особого сопротивления украинских военных.

Военнослужащий добавил, что использование дронов позволяет сохранить жизни штурмовикам и разведчикам, которые выполняют боевые задачи в непосредственной близости от противника.

Ранее ВС России рассказали о превосходстве над ВСУ в точности поражения целей FPV-дронами. По словам одного из операторов дронов, статистика подтвержденных попаданий составляет 60-70 процентов.

