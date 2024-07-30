Российский банк сообщил о продолжении работы своих карт за границей

Россельхозбанк заявил о продолжении работы своих карт UnionPay за границей

Карты платежной системы UnionPay Россельхозбанка (РСХБ) продолжают работу за границей, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кредитной организации.

«Карты UnionPay от РСХБ продолжают работу за границей! Проводим транзакции в 70 странах на четырех континентах», — указали в банке.

Ранее в службе поддержки Россельхозбанка предупредили, что владельцы карт этой китайской платежной системы с 19 июля могут столкнуться с трудностями, в связи с чем находящимся за пределами России клиентам советовали снять наличные.