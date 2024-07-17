Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:34, 17 июля 2024Экономика

Владельцев карт UnionPay предупредили о трудностях

Владельцы карт UnionPay РСХБ могут столкнуться с трудностями за рубежом

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Владельцы карт UnionPay Россельхозбанка (РСХБ), которые находятся за рубежом, с 19 июля могут столкнуться с трудностями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу поддержки банка.

В связи с этим кредитная организация посоветовала клиентам, которые уже пребывают за пределами России, снять наличные с карт UnionPay.

Весной 2023 года сообщалось, что карты UnionPay, выпущенные российскими подсанкционными банками, прекратили работать за границей. В июле список кредитных организаций, переставших работать с этими картами за пределами РФ, пополнился еще одной.

Осенью того же года еще несколько банков призвали своих клиентов, оказавшихся за границей, снять наличные с банковских карт, объяснив это тем, что приостановка операций по картам UnionРay возможна в ближайшее время.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Польши заявил, что победа России в конфликте на Украине приведет к войне с НАТО. Почему он так думает?

      Одна деталь в плавках Наоми Кэмпбелл озадачила фанатов

      Принадлежавший россиянину Porsche конфисковали для отправки в зону СВО

      Владельцев карт UnionPay предупредили о трудностях

      Известный юморист объяснил уход из КВН словами «потому что я адекватный»

      Критикующая ВСУ депутат Верховной Рады покинула правящую фракцию

      Валерия Гай Германика призналась в купленном образовании

      В Казахстане военные из пяти стран в рамках учений пресекли создание Халифата

      В Румынии решили отстрелять 1000 медведей после нападения на 19-летнюю девушку

      Неймар возобновил тренировки после операции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше