Владельцев карт UnionPay предупредили о трудностях

Владельцы карт UnionPay РСХБ могут столкнуться с трудностями за рубежом

Владельцы карт UnionPay Россельхозбанка (РСХБ), которые находятся за рубежом, с 19 июля могут столкнуться с трудностями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу поддержки банка.

В связи с этим кредитная организация посоветовала клиентам, которые уже пребывают за пределами России, снять наличные с карт UnionPay.

Весной 2023 года сообщалось, что карты UnionPay, выпущенные российскими подсанкционными банками, прекратили работать за границей. В июле список кредитных организаций, переставших работать с этими картами за пределами РФ, пополнился еще одной.

Осенью того же года еще несколько банков призвали своих клиентов, оказавшихся за границей, снять наличные с банковских карт, объяснив это тем, что приостановка операций по картам UnionРay возможна в ближайшее время.