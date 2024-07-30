Самых крупных антилоп в мире показали в Ярославском зоопарке

В Ярославском зоопарке сняли видео с самыми крупными антилопами в мире

В Ярославском зоопарке показали самых крупных антилоп в мире. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале учреждения.

В размещенном ролике специалисты сняли двух канн, которые неспешно прогуливались по огражденной территории с зеленой травой и навесом. «Несмотря на свою размеренность, канны могут развить скорость до 70 километров в час. Преодолеть препятствия высотой до двух метров им не составит труда», — подчеркнули специалисты.

По информации экспертов, живущие в зоопарке антилопы отличаются любопытным нравом и часто подходят к ограждению вольера. «Посмотрев на посетителя своими большими выразительными глазами, они спокойно возвращаются к своим повседневным делам — пастись или отдыхать», — говорится в посте.

Ранее в июле леопард из Приморья попал в объектив фотографа и прославился на весь мир. Известный фотограф из Индии Томас Виджаян сделал снимок одного из 129 дальневосточных леопардов. Автор рассказал, что хотел донести до человека скрытую красоту природы, чтобы он уважал ее и прекратил эксплуатировать.