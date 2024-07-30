Сборная КНДР завоевала первую медаль на Олимпиаде в Париже

Сборная КНДР завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в настольном теннисе

Представители КНДР Ли Джон Сик и Ким Кым Ен завоевали серебрянные медали олимпийского турнира 2024 года в Париже в настольном теннисе в миксте. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В решающем мачте победу над корейцами одержали китайцы Ван Чуцинь и Сунь Инша. Встреча завершилась со счетом 4:2 (11:6, 7:11, 11:8, 11:5, 7:11, 11:8). Бронзу выиграли спортсмены из Южной Кореи — Лим Чжон Хуну и Син Ю Бин.

Таким образом, сборная КНДР завоевала первую награду на Играх-2024. Северокорейские спортсмены пропустили Олимпиаду в Токио из-за пандемии коронавируса, на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро на счету сборной было семь медалей — два золота, три серебра и две бронзы.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. В Париже выступают 15 россиян и 17 белорусов в нейтральном статусе.