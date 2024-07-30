Раскрыта увеличивающая скорость бегунов технология

bioRxiv: обувные супершипы увеличили скорость спортсменов-бегунов

Ученые Массачусетского университета в Амхерсте раскрыли, что передовая обувная технология, называемая супершипами, увеличивает скорость бегунов на два процента на дистанциях 800 и 1500 метров. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов bioRxiv.

Супершипы характеризуются более толстой, легкой и упругой межподошвой, часто сочетающейся с жесткой пластиной из углеродного волокна. В ходе экспериментов различные конструкции супершипов сравнивались с традиционной обувью с шипами. Результаты показали улучшение скорости бега спортсменов, варьирующееся от 1,8 до 3,1 процента.

Это улучшение скорости может значительно повлиять на результаты соревнований, так как разница во времени, определяющая победителей, часто составляет менее 0,5 процента. Исследование также выявило, что некоторые бренды супершипов работают лучше других, что может стать решающим фактором на соревнованиях.

Кроме того, продемонстрировано, что супершипы позволяют бегунам делать более длинные шаги. На дистанции 1500 метров участники с продвинутой обувью делали на 17-21 шаг меньше по сравнению с участниками с традиционной обувью. Это исследование подтверждает, что обувь играет важную роль в достижении высоких результатов на соревнованиях.

По словам авторов, результаты помогут зрителям интерпретировать то, что происходит на Олимпийских играх, в том числе когда устанавливаются новые мировые рекорды. Отчасти новые достижения связаны с тем, что спортивная обувь становится лучше и совершеннее.