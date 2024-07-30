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16:26, 30 июля 2024Путешествия

Сотрудница иностранной авиакомпании вынудила россиянку оставить кошку в Европе

Россиянке с кошкой отказали в посадке на борт Pegasus в аэропорту Венеции

Фото: Amber Bracken / Reuters

Российской туристке с кошкой отказали в посадке на борт авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Венеции. Подробностями истории поделился портал TourDom.

Уточняется, что путешественница по имени Анастасия планировала вернуться на родину из Европы с пересадкой в Стамбуле. Однако сотрудница иностранного перевозчика не пустила россиянку на борт с животным, так как у него не было документов, переведенных на русский язык. Как пишет издание, туристка не знала об этом требовании: на сайте Pegasus Airlines такой информации не было.

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В итоге пассажирка, у которой не было возможности купить новый авиабилет, была вынуждена оставить кошку своему знакомому — он находился в тот момент в Италии и согласился приютить питомца.

Теперь Анастасия пытается связаться с представителями Pegasus Airlines и выяснить, почему для перелета ей потребовались бумаги, о которых ничего не сказано на сайте. Но пока ответа от перевозчика не последовало. Россиянка также планирует в ближайшее время вернуться в Италию, чтобы забрать животное и улететь с ним домой рейсом более лояльной авиакомпании.

В июле 2023 года китайская авиакомпания China Airlines бесплатно предложила пассажирке место в бизнес-классе в качестве извинений за то, что ее сотрудники более чем на сутки заперли ее кошку в клетке. Девушка поделилась этой историей со своими подписчиками в TikTok.

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      Марина Черняк
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